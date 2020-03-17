Скончался сооснователь "Гражданской обороны" Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни скончался один из основателей группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов, он же "Кузя УО". Информацию о смерти музыканта-авангардиста, поэта и художника-коллажиста "Фонтанке" подтвердила его подруга Ксения Кислицина, которая обнаружила тело Рябинова в их квартире 16 марта.

"К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет, — рассказала Кислицина. — Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал".

Она также добавила, что у музыканта не было серьезных заболеваний. О других подробностях кончины Рябинова на данный момент не сообщается.

Константин Рябинов родился в Омске 20 октября 1964 года. В музыку он пришел во второй половине 70-х, когда стал гитаристом в панк-группе Александра Клипова "Иван Морг и Мертвяки". Спустя несколько лет — в 1984-м — он вместе с легендарным Егором Летовым и Андреем Бабенко основал "Гражданскую оборону", впоследствии ставшую одним из важнейших российских рок-коллективов. Вскоре после появления группы он был призвал в армию, а уже после демобилизации стал участником проекта "Коммунизм", параллельно вернувшись и в концертный состав "Гражданской обороны", где в разное время отвечал, в частности, за гитару и вокал.

В 1996 году он основал еще один проект — "Кузьма и ВиртУОзы", а в конце 90-х фактически окончательно покинул "Гражданскую оборону" (позднее, правда, он еще несколько раз сыграл в составе группы на юбилейных концертах), занявшись сольным творчеством.

В интервью Piter.tv, которое Рябинов дал за год до смерти, музыкант вспоминал, что именно он помог Летову в начале его поэтического пути.

"Когда мы только познакомились, стали обмениваться опытом, он попросил принести мои стихи показать, и оказалось, что на него это произвело сильнейшее впечатление, потому что он считал, что так писать нельзя. Он говорит: "Нифига себе, я теперь знаю, как все сделать". Таким образом, я его сдвинул с какой-то точки", — говорил Константин.

В первый состав "Гражданской обороны", который впоследствии менялся неоднократно, — помимо Рябинова и Летова — входил Андрей Бабенко, покинувший группу в 1985 году. Известность пришла к коллективу в конце 80-х, когда у "Обороны" началась концертная деятельность и были записаны сразу несколько студийных альбомов, включая пластинки "Мышеловка", "Хорошо!!", "Тоталитаризм", "Некрофилия", "Красный альбом", "Все идет по плану", "Так закалялась сталь", "Боевой стимул", "Тошнота", "Песни радости и счастья", "Война", "Здорово и вечно", "Армагеддон-попс" и "Русское поле экспериментов".

В общей сложности на счету культовой группы 23 официальных, а также целый ряд неофициальных альбомов и сборников. Считается, что суммарно коллектив явил миру более 1100 записей, автором большинства из которых был Летов.

"Гражданская оборона" фактически прекратила существование в 2008-м, когда не стало ее лидера: Летов скончался в феврале на 44-м году жизни, предположительно, из-за сердечной недостаточности.

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