Скончался сооснователь "Гражданской обороны" Константин Рябинов

View this post on Instagram

Скончался Константин Рябинов (Кузя УО) – сооснователь группы Гражданская Оборона. Рябинов – музыкант-авангардист, вместе с Летовым он начинал выступать в составе группы «Посев» в конце 1970-х, а в ноябре 1984 года основал группу «Гражданская оборона». Участвовал в записи альбомов и концертах. С 1999 года не являлся участником группы и занимался сольным проектами, в последние годы сотрудничал с группой «Коммунизм». Несмотря на уход из «Гражданской обороны», сохранял дружеские отношения с Летовым до его смерти 19 февраля 2008 года.

A post shared by @ rusrock_photo on Mar 16, 2020 at 2:56pm PDT