Следующей весной Rammstein откроют свой европейский тур выступлением в Вильнюсе

Следующей весной в Вильнюсе даст концерт одна из самых популярных немецких рок-групп Rammstein. Концерт состоится 22 мая 2023 года в парке Вингас, и это будет первый концерт группы в рамках их европейского стадионного тура 2023 года в поддержку нового альбома группы "Zeit".

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"Конструкция сцены, которая местами будет простираться над крышей стадиона, шоу, как обычно, с огнем и пламенем, фирменный юмор Rammstein — все это в одном исключительно качественном и неповторимом шоу", — пишут организаторы концерта.

Всего в рамках летнего тура Rammstein запланировано 20 концертов: в Лиссабоне, Мадриде, Париже, Лондоне, Берлине, Брюсселе, Варшаве, Вене, Будапеште, Афинах и других городах Европы.

В своем заключительном концерте этого года в бельгийском Остенде музыканты оделись в костюмы цветов двенадцати стран, таким образом анонсируя грядущий тур. "Увидимся в 2023 году!" – гласили надписи на костюмах исполнителей.