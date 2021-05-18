Слушай! Главные фавориты "Евровидения" - кто они?
Foto: EPA/Scanpix/LETA/Vida Press

18 мая станут известны первые финалисты песенного конкурса. В этом году среди фаворитов возникла настоящая гонка - незадолго до конкурса прогнозы букмекеров относительно первой десятки песен менялись ежедневно.

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Тем не менее, назвать ТОП 5 композиций, претендующих на победу, можно. Вот они.

Швейцария

Певец албанского происхождения Джон Мухарремай, выступающий от Швейцарии под именем Gjon's Tears, определенно входит в число фаворитов на победу в конкурсе по ряду причин. Песня действительно сильная, и исполнитель может гордиться очень хорошим вокалом, а половину баллов присуждает профессиональное жюри со своими критериями оценки. Еще один важный момент в пользу швейцарца - продюсер песни Воутер Харди, который также продюсировал композицию Arcade предыдущего победителя "Евровидения" Дункана Лоуренса.

Италия

Энергичный ритм, гитары и пиротехника - вот козыри итальянских рокеров Måneskin, которые не покидают десятку фаворитов и в какой-то момент даже возглавили ее. Четыре года назад группа прославилась участием в итальянской версии шоу X Factor, где заняла 2 место, а победив в этом году на знаменитом конкурсе в Сан-Ремо, окончательно закрепилась в статусе звезд в Италии. Да, бодрая Zitti e Buoni очень отличается от привычных итальянских поп-баллад. И в этом ее преимущество.

Франция

Кому-то песня Voilà французской певицы Барбары Прави показалась скучной и усыпляющей, но большинство поклонников "Евровидения" с этим не согласятся - композиция уверенно держится в верхних строчках опросов и в какой-то момент занимала первое место. С фанатами конкурса согласны и букмекеры, в прогнозах которых Voilà стабильно занимает первые строчки. Возможно, она старомодна (некоторые сравнивают песню с репертуаром Эдит Пиаф), но всем известно, что классика вечна и говорит о хорошем вкусе.

Мальта

Последний раз Мальта числилась в списках фаворитов в 2005 году, поэтому на певицу Дестини возлагают большие надежды. С момента обнародования композиции Je me casse она несколько недель стабильно была номером один в прогнозах, однако после первых репетиций в Роттердаме пришлось подвинуться - и сейчас ситуация в ТОП 5 стала непредсказуемой, фавориты буквально сталкивают друг друга с верхних ступенек.

А кто такая Дестини? Ей всего 18, но в 2015 году она выиграла детское "Евровидение", а пару лет назад - мальтийский X Factor. И не исключено, что в 2022 году "Евровидение" пройдет именно на Мальте.

Литва

Хоть букмекеры и не прогнозируют литовцам The Roop первое место, они единственные представители стран Балтии, которые точно выйдут в финал. И точно станут первыми, кто принесет своей стране самую высокую позицию в конкурсе. Правда, их прошлогодняя песня On Fire обещала куда больше шансов на победу, но конкурс отменили и в этом году группе пришлось писать новую композицию - Discoteque. Она оказалась не такой прилипчивой, но тоже очень задорной.

Кстати, мэр Вильнюса пообещал в случае победы Литвы устроить огромную дискотеку под открытым небом. Так что давайте поболеем за литовцев и будем надеяться на открытые границы.

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