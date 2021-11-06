Слушай! О детях, сексе, космосе и маньяках: 12 лучших подкастов на русском языке

Сериалы или фильмы смотреть хочется далеко не всегда — для этого надо усесться на диван и полностью погрузится в происходящее на экране. Но что делать, если хочется заполнить свое время чем-то интересным, полезным или смешным без необходимости при этом сидеть перед экраном? На помощь приходят подкасты, ведь это прекрасная возможность соединить приятное с полезным. Их можно слушать во время уборки, готовки или на прогулке, пока вы мастерите что-то руками или едете на работу.
Отличных подкастов на русском языке множество, но мы выбрали самые качественные и лучшие из них на любой вкус — о книгах, кино, науке, отношениях, сексе, детях, деньгах и даже о серийных убийцах.
Все подкасты доступны бесплатно на большинстве платформ — Apple Podcasts, SoundCloud, Castbox, Google Podcasts и Spotify.
"Сперва роди"— отцы говорят о детях
"Сперва роди" — подкаст о детях и о том, как их воспитывать. Своеобразное реалити-шоу ведут три отца: Александр Борзенко (заместитель главного редактора Arzamas), Владимир Цыбульский (работает в "Медузе") и Юрий Сапрыкин (основатель паблика "Страдающее средневековье"). В сумме у ведущих пятеро детей и в подкасте ведущие делятся тревогами, переживаниями и смешными историями из жизни. Они обсуждают множество вопросов связанных с родительством. Отцы говорят о школах, детских садах, проблемах воспитания, организации дней рождения, вопросах безопасности, питания, и о многом другом. Кроме того, в подкаст можно отправить и свою историю, которую ведущие тоже обсудят, но что важно — они никогда не дают советы.
- 1. “Дневники Лоры Палны” — захватывающие тру-крайм истории
- 2. “Деньги пришли” — о деньгах с юмором и грустью
- 3. “Хочу не могу” — ситком о сексе и о том, как им заниматься
- 4. “Книжный базар” — о книгах и кино
- 5. “К тебе или ко мне?” — об отношениях, сексе и дружбе
- 6. “Розенталь и Гильденстерн” — о русском языке и о том, что с ним делать
- 7. “Страдающее Средневековье” — о том, как жили и страдали наши предки
- 8. “Лекции Арзамас” — свежие лекции о литературе и культуре
- 9. “Ты уже?” — серьезный подкаст об интимном здоровье и сексе
- 10. "Чай с психологом" — уютные разговоры с психологом о важном
- 11. "The Big Beard Theory" — разговоры о науке и космосе