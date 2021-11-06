Слушай! О детях, сексе, космосе и маньяках: 12 лучших подкастов на русском языке

Сериалы или фильмы смотреть хочется далеко не всегда — для этого надо усесться на диван и полностью погрузится в происходящее на экране. Но что делать, если хочется заполнить свое время чем-то интересным, полезным или смешным без необходимости при этом сидеть перед экраном? На помощь приходят подкасты, ведь это прекрасная возможность соединить приятное с полезным. Их можно слушать во время уборки, готовки или на прогулке, пока вы мастерите что-то руками или едете на работу.

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Отличных подкастов на русском языке множество, но мы выбрали самые качественные и лучшие из них на любой вкус — о книгах, кино, науке, отношениях, сексе, детях, деньгах и даже о серийных убийцах.

Все подкасты доступны бесплатно на большинстве платформ — Apple Podcasts, SoundCloud, Castbox, Google Podcasts и Spotify.

"Сперва роди"— отцы говорят о детях





"Сперва роди" — подкаст о детях и о том, как их воспитывать. Своеобразное реалити-шоу ведут три отца: Александр Борзенко (заместитель главного редактора Arzamas), Владимир Цыбульский (работает в "Медузе") и Юрий Сапрыкин (основатель паблика "Страдающее средневековье"). В сумме у ведущих пятеро детей и в подкасте ведущие делятся тревогами, переживаниями и смешными историями из жизни. Они обсуждают множество вопросов связанных с родительством. Отцы говорят о школах, детских садах, проблемах воспитания, организации дней рождения, вопросах безопасности, питания, и о многом другом. Кроме того, в подкаст можно отправить и свою историю, которую ведущие тоже обсудят, но что важно — они никогда не дают советы.

