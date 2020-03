Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники сообщается в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан").

Официального подтверждения этой информации нет.

В Twitter-аккаунте "Евровидения" 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: "Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации".

Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории. Согласно источникам, официальное объявление об отмене конкурса ожидается в среду, 18 марта.

