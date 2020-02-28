Европейский вещательный союз в беседе с изданием iReactor ответил на слухи о возможной отмене международного песенного конкурса Евровидение–2020 из-за распространения коронавируса.

Организаторы "Евровидения" заверили, что следят за ситуацией с коронавирусом и принимают необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей. "Мы будем продолжать следить за событиями в Европе, однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии", — пообещали в ЕВС.

"Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Среди европейских стран самое большое число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии.