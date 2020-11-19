Состоится в любую погоду. Стали известны правила "Евровидения-2021"

Все участники "Евровидения-2021" будут должны предварительно записать свои выступления и отправить их организаторам конкурса на случай, если они не смогут принять в нем участие из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мероприятия.

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"Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте", — заявили организаторы.

Отмечается, что артисты обязаны сделать запись выступления у себя на родине "вживую" и не публиковать ее нигде до начала конкурса.

На запись песни у участников будет лишь три дубля, после чего глава делегации примет решение, какая из них будет отправлена на конкурс. Следить за процессом будут наблюдатели проекта.

"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в мае следующего года. Из-за пандемии коронавируса организаторы рассматривают различные форматы проведения конкурса. Окончательное решение будет принято в грядущем январе-феврале.