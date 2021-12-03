Spotify и Apple Music подвели итоги года. Мир слушает поп, Россия - Моргенштерна

Эд Ширан, Тейлор Свифт и Bad Bunny возглавили итоговые хит-парады года стриминговых сервисов Apple Music и Spotify. В Британии и в целом в мире в этом году новой сенсацией стала поп-певица Оливия Родриго. В России самым популярным треком года стала песня "Cristal & МОЁТ" рэпера Моргенштерна.
Оливия Родриго, по версии обоих сервисов, заняла в этом году первое место в Британии по числу стримов с поп-панк песней Good 4 U, получившей популярность в "Тиктоке". Ее хит Drivers License стал самой популярной песней в мире по версии Spotify.
Среди пользователей Apple Music более популярен южнокорейский бойбенд BTS. Их песня Dynamite стала самой популярной песней в мире.
Британские артисты в целом хорошо представлены в мировых чартах - Дуа Липа с альбомом Future Nostalgia заняла второе место в Spotify после диска Оливии Родриго Sour.
Песня Эда Ширана Bad Habits, выпущенная во время летней отмены локдаунов, заняла третье место в мире по версии Spotify, но лишь 53-е в Apple Music, большая часть аудитории которого - американцы.
Российских исполнителей в первых десятках нет. Не успели туда войти и новый альбом и сингл певицы Адель, однако за последний месяц 2021 года певица еще вполне может попасть в десятку: ее четвертый альбом 30 занимает первые строчки хит-парадов в США и Британии.
- Альбом Адель "30" бьет рекорды в Британии и США. Он вышел на первое место в чартах, обогнав диск ABBA
По версии Spotify, самым популярным исполнителем в мире в целом стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny. На втором месте - Тейлор Свифт, выпустившая в нынешнем году новые версии своих старых альбомов.
В России в чартах доминируют рэперы. По версии Spotify, самым популярным в стране исполнителем стал Алишер Моргенштерн. Российский топ-5 песен в Spotify выглядит так:
Моргенштерн - "Cristal & МОЁТ"
Kizaru - "Дежавю"
Miyagi & Andy Panda - "Патрон"
10AGE - "Нету интереса"
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
Российская "пятерка" Apple Music выглядит немного иначе:
HammAli & Navai - "Птичка"
Slava Marlow - "Снова я напиваюсь"
Ваня Дмитриенко - "Венера-Юпитер"
Ramil - "Сияй"
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
На Spotify и Apple Music приходится около 48% мирового стримингового рынка. Все песни в глобальном хит-параде Spotify за последние 12 месяцев набрали более миллиарда прослушиваний.
Только британские рекорд-лейблы в прошлом году благодаря стримингу заработали 736 млн фунтов. Эти прибыли помогают индустрии восстановиться от ущерба, которое причиняет ей музыкальное пиратство.