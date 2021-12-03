Spotify и Apple Music подвели итоги года. Мир слушает поп, Россия - Моргенштерна
Foto: AP/Scanpix

Эд Ширан, Тейлор Свифт и Bad Bunny возглавили итоговые хит-парады года стриминговых сервисов Apple Music и Spotify. В Британии и в целом в мире в этом году новой сенсацией стала поп-певица Оливия Родриго. В России самым популярным треком года стала песня "Cristal & МОЁТ" рэпера Моргенштерна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Оливия Родриго, по версии обоих сервисов, заняла в этом году первое место в Британии по числу стримов с поп-панк песней Good 4 U, получившей популярность в "Тиктоке". Ее хит Drivers License стал самой популярной песней в мире по версии Spotify.

Среди пользователей Apple Music более популярен южнокорейский бойбенд BTS. Их песня Dynamite стала самой популярной песней в мире.

Британские артисты в целом хорошо представлены в мировых чартах - Дуа Липа с альбомом Future Nostalgia заняла второе место в Spotify после диска Оливии Родриго Sour.

Песня Эда Ширана Bad Habits, выпущенная во время летней отмены локдаунов, заняла третье место в мире по версии Spotify, но лишь 53-е в Apple Music, большая часть аудитории которого - американцы.

Российских исполнителей в первых десятках нет. Не успели туда войти и новый альбом и сингл певицы Адель, однако за последний месяц 2021 года певица еще вполне может попасть в десятку: ее четвертый альбом 30 занимает первые строчки хит-парадов в США и Британии.

По версии Spotify, самым популярным исполнителем в мире в целом стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny. На втором месте - Тейлор Свифт, выпустившая в нынешнем году новые версии своих старых альбомов.


В России в чартах доминируют рэперы. По версии Spotify, самым популярным в стране исполнителем стал Алишер Моргенштерн. Российский топ-5 песен в Spotify выглядит так:

Моргенштерн - "Cristal & МОЁТ"
Kizaru - "Дежавю"
Miyagi & Andy Panda - "Патрон"
10AGE - "Нету интереса"
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Российская "пятерка" Apple Music выглядит немного иначе:

HammAli & Navai - "Птичка"
Slava Marlow - "Снова я напиваюсь"
Ваня Дмитриенко - "Венера-Юпитер"
Ramil - "Сияй"
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

На Spotify и Apple Music приходится около 48% мирового стримингового рынка. Все песни в глобальном хит-параде Spotify за последние 12 месяцев набрали более миллиарда прослушиваний.

Только британские рекорд-лейблы в прошлом году благодаря стримингу заработали 736 млн фунтов. Эти прибыли помогают индустрии восстановиться от ущерба, которое причиняет ей музыкальное пиратство.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость