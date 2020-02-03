В шорт-лист артистов, претендующих на участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" от России, попали группа Little Big и певица Полина Гагарина, сообщает портал Super.

Также в списке — 29-летняя Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, 25-летний Димаш Кудайберген из Казахстана и 35-летняя звезда шоу "Голос" Александр Панайотов. Артиста, который будет представлять Россию на вокальном состязании, выберет из шорт-листа Первый канал.

1 февраля композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что на "Евровидении-2020" от России поедет Александр Панайотов. В свою очередь, продюсер артиста певец Григорий Лепс в ответ отметил, что точной информации об этом пока нет.

В прошлом году Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место.