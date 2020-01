Стали известны участники национального отбора на Евровидение-2020

С четверга, 9 января, можно послушать песни участников конкурса Supernova 2020 на YouTube. Победители этого конкурса, который организует Латвийское телевидение, поедут на Евровидение.

О том, кто именно отправится в мае на Евровидение, которое в этом году пройдёт в нидерландском городе Роттердам, зрители узнают 8 февраля. Конкурс Supernova будет транслироваться в прямом эфире.

16 января жюри выберет восьмерых финалистов, причём будет учитываться и то, как зрители оценивают их песни на YouTube.

В этом году на конкурс Supernova было подано рекордное число заявок – 126. В следующий этап конкурса прошли 26 из них.

Elizabete Gaile – For You

Līva – Not That Important To You

Annemarija Moiseja – Undo

Seleste – Like Me

Rūta Ķergalve – Izgaismots

Laika upe – All My Roads

'Audiokvartāls – Connection

Toms Kalderauskis – Be My Truth

Markus Riva – Impossible

Katrīna Bindere – I Will Break Your Heart

Shanti – Voices In My Mind

Madara – Māras zeme

Samanta Tīna – Still Breathing

Sabīne Blūma-Blūmane – Beauty Will Save The World

Maia – Make It Real

Edgars Kreilis – Tridymite

Katrīna Dimanta – Heart Beats

Antra Stafecka un Atis Ieviņš – Coming Over

Aivo Oskis – Dive Deep

Bad habits – Sail With You

ANNNA – Polyester

Alise Haijama – Me Me Song

DRIKSNA – Stay

Miks Dukurs – I'm Falling For You

Alekss Silvers – Again

Signe un Jānis – Inner Light