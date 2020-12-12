Театральные мелодии Раймонда Паулса выпустили в формате винила и CD

К столетию Театра "Дайлес" вышел сборник мелодий Раймонда Паулса, написанных для постановок театра в разные годы.

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Сотрудничество Театра "Дайлес" и Раймонда Паулса длится уже более полувека - с 1966 года. За эти годы были созданы композиции для множества спектаклей, которыми гордится театр. Все они вошли в диск Dailes pieskāriens, который посвящен как столетию театра, так и 85-летнему юбилею композитора.

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В виниловом формате альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров. На 50 из них стоит автограф Маэстро.

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Запись сделана в апреле этого года в 1-й студии Латвийского радио. Обложку оформил известный латвийский художник Микелис Фишерс.