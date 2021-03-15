Тэйлор Свифт и Билли Айлиш получили главные призы "Грэмми"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) вручила ежегодную музыкальную премию "Грэмми". Главные награды ушли к певицам Тэйлор Свифт и Билли Айлиш. Церемония вручения призов прошла онлайн, пишет РБК.

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Айлиш получила статуэтку в номинации "Запись года" за композицию Everything I wanted. Певица обошла Бейонсе, Black Pumas, DaBaby и Родди Рича, Дуа Липу, Doja Cat, Post Malone и Megan Thee Stallion.

Альбом Folklore Тэйлор Свифт был признан альбомом года. Вместе с ней за награду боролись Джене Айко, Black Pumas, Coldplay, Джейкоб Колье, HAIM, Дуа Липа и Post Malone.

Песней года члены жюри признали I Can't Breathe хип-хоп певицы H.E.R. Композиция была написана в соавторстве с продюсером Дернстом Эмилем II (D'Mile) и певицей Тиарой Томас. Название песни является отсылкой к последним словам американца Джорджа Флойда "Я не могу дышать", который умер в больнице в мае 2020 года после того, как при задержании один из полицейских применил удушающий прием.

Награду как лучший новый исполнитель получила певица Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion. Лучшим одиночным поп-исполнением жюри назвали Watermelon sugar Гарри Стайлза, а лучшим исполнением в дуэте или группе — Rain on me Леди Гаги и Арианы Гранде.

Певица Бейонсе завоевала призы в номинациях "Лучшее R&B исполнение" (Black parade), "Лучшее рэп-исполнение" (Savage), "Лучшая рэп-песня" (Savage), "Лучшее музыкальное видео" (Brown skin girl). После этого число выигранных певицей наград "Грэмми" за карьеру выросло до 28, что является рекордом среди женщин. Всего певица участвовала в восьми номинациях.

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