Телезрители выбрали величайшую песню в истории "Евровидения"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Величайшей песней в истории международного песенного конкурса "Евровидение" признана песня шведской группы ABBA Waterloo. Об этом сообщает британская вещательная корпорация "Би-би-си", ссылаясь на опрос, который организаторы музыкального конкурса устроили среди телезрителей.

С этой композицией коллектив из Швеции одержал победу на "Евровидении" в 1974 году. После этого песня Waterloo заняла лидерскую позицию в британском и мировых чартах. Тогда ABBA и получила всемирную известность.

Всего по всему миру было продано более 6 млн копий этого музыкального трека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

ABBA Евровидение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form