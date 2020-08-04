The Rolling Stones выпустит старые песни, которые никогда не входили в альбомы
Foto: AFP/Scanpix

Британская рок-группа The Rolling Stones анонсировала релиз трех песен, которые были написаны давно, но не входили в альбомы, сообщает Euronews.

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"Было здорово найти эти песни и поработать над ними", - сказал Мик Джаггер.

"Это замечательно" - отметил Пейдж.

Песня Scarlet была записана еще в 1974 году с участием легендарного гитариста Джимми Пейджа из Led Zeppelin и басиста Рика Греча из группы Blind Faith. Композиция будет включена в повторный релиз альбома альбома 1973 года "Goats Head Soup", выход которого запланирован на 4 сентября.

Помимо Scarlet, в трек лист войдут песни All the rage и Criss Cross, которые так же не слышали поклонники группы. Видео-клип на Criss Cross с испанской моделью в главной роли сняла Диана Кунст.

Общий тираж альбомов The Rolling Stones составляет более 250 млн экземпляров. В 1989 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла.

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