Точно будет не стыдно. Яна Рудковская оценила шансы России на конкурсе "Евровидение"

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала выбор песни, с которой исполнительница Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидение" в этом году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, именно Рудковская руководила командой Димы Билана, который выиграл песенное состязание в 2008 году.

В разговоре с "Газетой.ру" Рудковская отметила, что Манижа обладает очень хорошими вокальными данными и артистизмом, однако песню, по ее мнению, стоило перевести на английский язык, так как "русский язык в наше сложное время может восприниматься не очень хорошо".

Продюсер также назвала песню очень слабой, вспомнив прошлогоднюю композицию Uno группы Little Big: "Uno — это реальный суперхит. А новая песня, конечно, очень слабая. "Евровидение" не прощает не хитов — либо ты едешь с хитом и выстреливаешь, либо можешь из кожи вон лезть, но ничего не получится". При этом, по мнению Рудковской, Russian Woman Манижи имеет хитовый мотив, но из-за языка зрители не смогут понять смысл песни. "На английском это было бы более понятно и рационально. А потом ее можно уже перевести на русский — как Дима переводил и "Believe", и "Never Let You Go". Я бы сделала так", - отметила продюсер.

С другой стороны, считает она, в странах, участвующих в "Евровидении", живет довольно много русскоговорящих, которые потенциально могут проголосовать за российского конкурсанта.

"Если учесть, сколько людей в Европе понимают русский и будут голосовать, это можно понять как тактический ход. В каждой стране, которая сейчас участвует в "Евровидении", есть русские люди, которые будут голосовать. Азербайджан, Армения, Сербия, Болгария понимают русский язык. И в Германии, и в Израиле, и в Турции большие русские диаспоры, — говорит Рудковская. — Может быть, это такая многоходовочка. Если эта версия верна, то она, конечно, может иметь успех".

Продюсер также напомнила о выступлении Верки Сердючки (Андрей Данилко) в 2007 году, когда Украина заняла второе место. "Вся Европа была в него влюблена, - отметила Яна, предположив, что и Манижа может добиться такого же признания. - На мой взгляд, этот балкано-цыганский фольклор может ей помочь. Не могу сказать, что я в диком восторге от песни, но она очень интересная по своей структуре. Это может стать хитом, потому что "Евровидение" очень непредсказуемое. Это может быть либо четкий многоходовочный интересный план, который принесет дополнительные баллы, либо это приведет к непониманию со стороны западной аудитории. Скоро узнаем, тем интереснее наблюдать. За Манижу точно будет не стыдно, она очень профессиональная".

Рудковская также добавила, что хорошим показателем можно считать положительные отзывы на западных сайтах и форумах, так как фанаты "Евровидения" из Европы "четко чувствуют тренды".

По текущим прогнозам букмекеров российская песня займет 15 место, в лидеры вышла композиция от Швейцарии, обнародованная 10 марта. Латвии, в свою очередь, пророчат 32 место. Нашу страну представит Саманта Тина с песней The Moon Is Rising, релиз которой должен состояться 12 марта.