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Попсовый фронт
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

О южнокорейской поп-музыке, или кей-попе, в последние годы не слышал только ленивый — азиатские исполнители регулярно мелькают в трендах YouTube, а их фанаты, кажется, оккупировали все соцсети. По оценкам культурных критиков, аудитория корейской индустрии развлечений в 2020 году составила около 100 миллионов интернет-пользователей, что вдвое превышает население Южной Кореи.

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Репертуар кей-поп-групп — квинтэссенция попсы, собравшая в себе все трендовые западные музыкальные жанры; их клипы собирают миллиарды просмотров, а живые выступления — миллионы посетителей, и это при том, что песни исполняются в основном на корейском языке. Согласно исследованию 2019 года, почти 40 процентов респондентов из разных стран мира, в список которых вошла и Россия, заявили, что кей-поп очень популярен на их родине. Как южнокорейская музыка завоевала весь мир, как устроена эта индустрия и что творится за стенами фабрик поп-идолов, пишет "Лента.ру".

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Попсовый фронт

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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