Тур голографической Уитни Хьюстон провалился

Гастрольный тур голограммы певицы Уитни Хьюстон стартовал 25 февраля в Шеффилде (Великобритания) и уже собрал кучу негативных отзывов. Лазерное изображение певицы, скончавшейся в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I Will Always Love You", меняет сценические костюмы и танцует — на этом праздник заканчивается.

"Это до жути "реалистично": непропорционально большие длинные руки, иногда певица совершает резкие движения и время от времени двигает ногой. В остальном — движение губ не всегда поспевает за вокалом. Голограмма не двигается по сцене, но периодически исчезает и появляется снова словно как из астрала. Артистов на сцене практически не видно за освещением", — написал рецензию журналист The Guardian.

Критик отметил, что для многих поклонников Хьюстон шоу могло бы стать прекрасной возможностью, чтобы почтить память легендарной певицы, но вышло наоборот.

"Если вы закроете глаза, то, вероятно, сможете насладиться этим голосом. Но когда вы их откроете, то ощутите глубокую тревогу, — продолжил обозреватель. — "Не важно, что они заберут у меня! Они не могут отобрать мою гордость", — пела Уитни. Все вокруг создает ощущение жуткой наличности. Хотя организаторы наверняка не выручат много денег, учитывая как много пустых мест в зале".

Не оценил идею с посмертным туром и музыкальный критик UK Mirror Алан Палмер. "Еще при жизни Хьюстон эксплуатировали все, кто только мог. — отметил он. — Так почему мы должны поверить в какой-то магический переход в загробную жизнь, если здесь по-прежнему имеют место эксплуатация и деньги?". Палмер напомнил, что фильмы ужасов учат тому, что воскрешать мертвых — всегда плохая идея, и пришел к выводу, что усопшим звездам лучше позволить покоиться с миром.

Впервые голограмму звезды показали в программе "Этим утром" ("This Morning"). После этого пользователи Twitter рассказали, что разочарованы увиденным: "Кто-нибудь видел голограмму Уитни Хьюстон? Еще одна жуткая вещь, предсказанная "Черным зеркалом", "Почему они просто не могут позволить Уитни покоиться с миром, это просто жутко!". Некоторые также сравнили голограмму с приведением и персонажем компьютерной игры The Sims.

Тогда же менеджер и по совместительству невестка ушедшей исполнительницы Пэт Хьюстон заявила, что идея тура с голограммой была вдохновлена мечтой певицы о небольшом "акустическом туре" по Северной Америке. "Если вы поклонник Уитни, очевидно, вы знаете, что она умерла, но если вы идете к Уитни Хьюстон [на концерт] — вы убедитесь в том, что все мы действительно потеряли потрясающую артистку. Люди скажут: "Она не похожа на Уитни". Да, не похожа, она голограмма", — заключила она, добавив, что изображение знаменитости не должно быть ее копией, а просто воплощать присутствие.

Однако у тура нашлись свои защитники, которые сочли шоу "величайшим праздником любви".

По информации на официальном сайте, турне голограммы "Вечер с Уитни Хьюстон" продлится до 1 апреля и завершится выступлением в Швеции. Сообщается, что после концертов в Европе будут объявлены даты в США. При этом часть запланированных шоу не состоится: мероприятия уже отменили в Шотландии, Швейцарии, а также в Украине, Белоруссии и России.