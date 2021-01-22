У лауреата премий "Оскар" и "Грэмми" Рюити Сакамото диагностировали рак
Foto: Imago/Scanpix/LETA

У японского музыканта, композитора и продюсера Рюити Сакамото диагностировали онкологическое заболевание. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" рассказал, что в 2014 году у него обнаружили рак горла, однако болезнь вошла в стадию ремиссии. В этом году у него нашли рак прямой кишки.

"Новость невероятно тревожная и обидная, но благодаря прекрасным докторам операция, которую мне пришлось делать, прошла успешно. Сейчас я прохожу курс лечения", — написал музыкант.

Сакамото отметил, что из-за своего состояния он будет вынужден отказаться от деловых поездок, однако намерен продолжать работать. Он предупредил, что ему, возможно, придется отказаться от каких-то проектов.

Рюити Сакамото — бывший участник коллектива Yellow Magic Orchestra. Он известен по саундтрекам к фильмам Бернардо Бертолуччи ("Последний император", "Под покровом небес" и "Маленький Будда"), а также к картинам "Выживший" и "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс". Он же создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов Nokia серии 8800.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы