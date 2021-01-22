У лауреата премий "Оскар" и "Грэмми" Рюити Сакамото диагностировали рак

У японского музыканта, композитора и продюсера Рюити Сакамото диагностировали онкологическое заболевание. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

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Лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" рассказал, что в 2014 году у него обнаружили рак горла, однако болезнь вошла в стадию ремиссии. В этом году у него нашли рак прямой кишки.

"Новость невероятно тревожная и обидная, но благодаря прекрасным докторам операция, которую мне пришлось делать, прошла успешно. Сейчас я прохожу курс лечения", — написал музыкант.

Сакамото отметил, что из-за своего состояния он будет вынужден отказаться от деловых поездок, однако намерен продолжать работать. Он предупредил, что ему, возможно, придется отказаться от каких-то проектов.

Рюити Сакамото — бывший участник коллектива Yellow Magic Orchestra. Он известен по саундтрекам к фильмам Бернардо Бертолуччи ("Последний император", "Под покровом небес" и "Маленький Будда"), а также к картинам "Выживший" и "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс". Он же создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов Nokia серии 8800.