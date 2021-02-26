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В ночь на 26 февраля Земфира без анонса выпустила седьмой по счету альбом "Бордерлайн". В него вошли 12 треков, в том числе ранее вышедшие "Остин" и "Крым", а также "Абьюз", который до недавнего времени был доступен лишь в концертной записи.

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В 2013 году Земфира выпустила "Жить в твоей голове" — пожалуй, свою самую камерную и откровенную пластинку, наделавшую много шума. Тогда певицу обвинили в эскапизме и аполитичности. "Полагаю, что Земфире просто искренне и глубоко наплевать на все, что творится вне ее микромира — Бермудского треугольника из музыки, подруги Ренаты [Литвиновой] и спорта по телевизору", — писал журналист Артемий Троицкий. Земфира проигнорировала протесты на Болотной площади и события на Украине. На обложке "Жить в твоей голове" певица прячет лицо в свитер, а в песне "Чайка" поет о том, как хочется быть "незаметной, невидной, неслышной, никем не опознанной".

Но Земфира, за последние 20 лет превратившаяся в настоящий феномен, не может быть незаметной. Даже спустя восемь лет. Новый альбом "Бордерлайн" (английский термин, означающий в том числе пограничное расстройство личности) доказывает, что все это время она не бежала от реальности, а, напротив, соответствовала духу времени. За восемь лет люди научились открыто говорить о депрессии и жизни с ней, научились различать эмоциональное и физическое насилие. На пластинке тема бытового абьюза затронута дважды: будь то сложные отношения с мамой ("Мама") или с возлюбленным ("Абьюз"). "Абьюз — новое слово в нашем языке. Психологическое насилие — мощное понятие, я попыталась его осознать", — прокомментировала Apple Music сама Земфира. И это не все. Возможно, ненароком, но в свете недавних протестов строчки про падающий снег и "обнаглевших ментов" в песне "снег идет" тоже кажутся актуальными.

В музыкальном плане "Бордерлайн" получился минималистичным: если во время прослушивания первых двух песен еще натыкаешься на оголенные провода, то затем появляется чистый звук, где много сольного фортепиано и струнных. Среди 12 песен на альбоме всего одна позитивная — "Пальто", и это, как заметила сама Земфира, обезоруживает. Судя по реакциям в соцсетях, фанаты уверены: не обязательно слушать альбом певицы до конца, чтобы убедиться, как он хорош. Кажется, взяла бы Земфира творческий отпуск не на восемь, а на десять и больше лет, все равно бы осталась главной певицей своей страны.

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