Украинский шоумен комментировал "Евровидение" из бомбоубежища

Во вторник вечером украинский журналист и ведущий Тимур Мирошниченко комментировал первый полуфинал "Евровидения" из киевского бомбоубежища. Для представителей Украины - коллектива Kalush Orchestra выступление в Турине прошло ожидаемо успешно: группа вышла в финал конкурса, который состоится в эту субботу, 14 мая.

36-летний Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" уже 15 лет — его голос для украинцев ассоциируется с этим событием, как это было в Латвии с Карлисом Стрейпcом. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Мирошниченко был одним из лидеров вечера.

Несмотря на отсутствие каких-либо боевых действий в Киеве на этой неделе, российские ракеты все же долетали до украинских городов. Из соображений безопасности Тимур Мирошниченко принял решение комментировать первый полуфинал из бомбоубежища.

Перед прямым эфиром он заявил в социальных сетях: "Хотя Россия украла у нас весну, мы не позволим ей повлиять на май — я подарю вам счастливые часы перед телевизором 10, 12 и 14 мая!"

Как известно, Украина прошла в финал конкурса. Вот как отреагировал Мирошниченко на эту новость:

The reality of #Ukraine. Timur Miroshnychenko, the voice of #Eurovision in Ukraine, comments today on the first semifinal on Ukrainian TV. This is what his workplace in the #Kyiv bomb shelter looks like. pic.twitter.com/2V6QuUVufs