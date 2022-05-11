Украинский шоумен комментировал "Евровидение" из бомбоубежища
Foto: Privātais arhīvs

Во вторник вечером украинский журналист и ведущий Тимур Мирошниченко комментировал первый полуфинал "Евровидения" из киевского бомбоубежища. Для представителей Украины - коллектива Kalush Orchestra выступление в Турине прошло ожидаемо успешно: группа вышла в финал конкурса, который состоится в эту субботу, 14 мая.

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36-летний Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" уже 15 лет — его голос для украинцев ассоциируется с этим событием, как это было в Латвии с Карлисом Стрейпcом. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Мирошниченко был одним из лидеров вечера.

Несмотря на отсутствие каких-либо боевых действий в Киеве на этой неделе, российские ракеты все же долетали до украинских городов. Из соображений безопасности Тимур Мирошниченко принял решение комментировать первый полуфинал из бомбоубежища.

Перед прямым эфиром он заявил в социальных сетях: "Хотя Россия украла у нас весну, мы не позволим ей повлиять на май — я подарю вам счастливые часы перед телевизором 10, 12 и 14 мая!"

Как известно, Украина прошла в финал конкурса. Вот как отреагировал Мирошниченко на эту новость:

К сожалению, латвийская группа Citi zēni с песней "Eat Your Salad", несмотря на предварительный прогноз, не смогла выйти из полуфинала, и мы не увидим их выступление на финальном шоу "Евровидения" 14 мая.

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