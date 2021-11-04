Умер исполнитель хитов "Казачок" и "Москва" Жоржи Данн. Каким он был?

Как пишет El Pais, карьера музыканта пошла на спад в 1990-е годы. "Даже когда он продолжал попытки, публика не видела юмора в его сумасшедших композициях. В те времена он давал много выступлений с заранее записанной музыкой, хотя до этого он выступал с оркестрами", — говорится в материале.

Одно из последних телевизионных выступлений певца состоялось в 2018 году в рамках спортивной программы El chiringuito. Там он исполнил заглавную песню шоу.

"Казачок" Данна

Оперный певец Борис Рубашкин рассказывал, что идея этой композиции пришла ему в голову, когда он работал в венском ресторане "Жар-птица". Об этом в своей книге "История русского шансона" пишет Максим Кравчинский.

Зачастую, по воспоминаниям Рубашкина, "градус настроения" у посетителей ресторана повышался и гости пускались в "неистовый пляс". Тогда-то певец и задумался над тем, можно ли "упорядочить их хаотические движения под звуки какой-нибудь русской песни".

Для решения этого вопроса он выбрал "Катюшу", которая была популярна за границей. При этом Рубашкин добавил к ней медленный фрагмент из "Эй, ухнем!" и "подобрал соответствующие музыкальные фигуры". "Так первый русский современный танец был готов — я назвал его "Казачок…"", — отмечал оперный певец.

Затем эта песня стала популярной в Европе. "Казачок" был хитом на протяжении полутора лет. Кроме того, были записаны разные варианты композиции, в том числе и на испанском языке в исполнении Жоржи Данна.

"В Москве рождается любовь"

Что касается песни Moscú, то она стала кавером на известную песню западно-германской диско-группы Dschinghis Khan Moskau. Автором немецкой версии песни выступил Бернд Майнунгер, автор музыки — Ральф Зигель.

Жоржи Данн перевел эту песню на испанский язык. Но в отличие от оригинальной версии песни, он не перечислял клише о России — например, водку, казаков и Наташ. Французский исполнитель пел о том, как "в Москве родилась любовь".