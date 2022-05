Умер легендарный барабанщик рок-группы Yes Алан Уайт

На 73-м году жизни после непродолжительной болезни скончался барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт. Об этом участники группы сообщили на официальной странице коллектива в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Yes вынуждена c глубокой скорбью объявить о том, что Алан Уайт, наш барабанщик, пользовавшийся всеобщей любовью и с которым нас связывала 50-летняя дружба, скончался в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни", — говорится в сообщении.

Алан Уайт скончался 26 мая у себя дома в окрестностях американского города Сиэтл. Группа Yes уже заявила, что свой тур по городам Великобритании, приуроченный к своему 50-летию, посвятит памяти Алана Уайта.

Рок-группа Yes, которую называют одним из лидеров арт-рока, была основана в 1968 году. Ее создателями стали Джон Андерсон и Крис Сквайр. Сам Алан Уайт присоединился к группе в 1972 году.

До того, как присоединиться к Yes, Уайт входил в состав группы Plastic Ono Band Джона Леннона и принимал участие в записи восьми песен на альбоме "Imagine", включая знаменитый заглавный трек. Он также участвовал в записи альбома "All Things Must Pass" еще одного бывшего участника группы Beatles Джорджа Харрисона.

Напомним, что еще один из основателей группы Yes бас -гитарист Крис Сквайр умер в 2015 году от лейкемии.