Умер один из основателей группы Nazareth, гитарист Мэнни Чарльтон

Сооснователь легендарной шотландской хард-рок группы Nazareth, гитарист Мэнни Чарлтон умер в возрасте 80 лет. Смерть Чарлтона подтвердил его внук Джейми, а также бас-гитарист Nazareth Пит Эгнью. Причина смерти не разглашается, пишет Rockfm.ru.

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Мэнни Чарлтон был участником Nazareth с 1968 по 1990 годы, участвуя в записи таких классических альбомов хард-рока, как "Razamanaz" (1973) и "Hair of the Dog" (1975). К последним относится и самый громкий хит группы — кавер-версия песни Everly Brothers "Love Hurts".

"Когда Мэнни присоединился к нам, он был первым, кто предложил писать собственные песни. До этого мы даже не думали об этом, потому что нас использовали просто как человеческий музыкальный автомат. Затем внезапно начали появляться Zeppelin, Purple и Spooky Tooth, и открылся целый ряд возможностей, — прокомментировал эту историю басист Пит Эгнью.

В середине 1980-х Чарльтон работал также продюсером тогда еще молодой группы Guns'n'Roses, записав в студии в общей сложности 25 песен.

Покинув Nazareth, Чарльтон выпустил ряд своих сольных альбомов, последний из которых вышел в 2016 году.