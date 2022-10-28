Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В США в возрасте 87 лет скончался один из последних исполнителей "золотого века" рок-н-ролла Джерри Ли Льюис.

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Смерть певца подтвердил его пиар-агент Зак Фарнум. "Он был в самом начале, вместе с Элвисом, Чаком Берри, Литл Ричардом, Карлом Перкинсом, Фэтсом Домино, Бадди Холли и другими, и смотрел, как один за другим они угасали, пока он не остался единственным свидетелем и певцом рождения рок-н-ролла", - сказал Фарнум.

Льюис скончался в своем доме в округе Десото, в штате Миссисипи. Рядом с ним была его жена Джудит, добавил представитель певца.

Льюис впервые вышел на сцену в 14 лет. В детстве он полюбил блюз и буги-вуги и, как рассказывал сам, прокрадывался в блюз-клуб Ferriday, чтобы слушать лучших исполнителей той эпохи.

Карьера Льюиса была омрачена несколькими скандалами. В 22 года он женился на своей 13-летней кузине Майре Гейл Браун. Девушка получила свидетельство о браке, заявив, что ей исполнилось 20 лет.

В 1976 году на вечеринке по случаю своего дня рождения Льюис случайно выстрелил в грудь басисту своей группы Норману Оуэнсу. Оуэнс выжил, но подал на певца в суд.

В том же году Льюис попал в тюрьму в штате Теннесси, после того как с пистолетом в руках пытался добиться встречи с Элвисом Пресли у входа в Грейсленд - поместье Элвиса.

В 1989 году импульс карьере Льюиса придал биографический фильм "Большие огненные шары", где его сыграл Деннис Куэйд, а его кузину Майру - Вайнона Райдер.

Несколько дней назад о смерти певца сообщил сайт светских сплетен TMZ, но эта новость оказалась преждевременной.