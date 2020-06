Стив Прист, один из основателей британской глэм-рок-группы Sweet, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте музыкального коллектива.

Причина смерти не уточняется.

Прист выступал басистом и вторым вокалистом коллектива с момента основания Sweet в 1968 году. Группа распалась в 1982 году. В 2008 Прист собрал ее в новом составе, выступая исключительно в Северной и Южной Америке.

Фронтмен оригинального состава Sweet Брайан Коннолли скончался от цирроза печени в 1997-м в возрасте 51 года. Барабанщик Мик Такер умер от лейкемии в феврале 2002-го, ему было 54 года. В дискографии группы девять студийных альбомов, последний, Identity Crisis, был выпущен перед распадом Sweet в 1982 году.

Dear Friends and Fans, We have very sad news - Please see the below statement from Steve Priest’s family. Love - Richie, Stevie, Mitch & Paulie: