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Умер шведский музыкант, вокалист дэт-метал группы Entombed Ларс-Йеран Петров. Об этом сообщается на странице его коллектива в Facebook.

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"Он был и остается прекрасным другом, человеком, который своим голосом, своей музыкой, своим характером и своей уникальной личностью повлиял на многих. Когда его спросили в интервью, что он хотел бы написать на своей могиле, он сказал: "Я никогда не умру". А ты этого не сделал. Ты будешь вечно жить в наших сердцах", — написали коллеги музыканта.

Отмечается, что в прошлом году у Петрова была обнаружена редкая и неизлечимая форма рака — холангиокарцинома. Он скончался 7 марта на 50-м году жизни.

Ларс-Йеран Петров родился в 1972 году. Во время раскола Entombed в 2014 году он основал свою группу — Entombed A.D. Кроме того, музыкант сотрудничал с такими метал-коллективами, как Amon Amarth и Comecon. Он также играл на ударных в проекте Morbid.

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Source

Lenta.ru

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