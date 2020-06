Умерла вокалистка The Pointer Sisters

В возрасте 69 лет умерла бывшая солистка The Pointer Sisters Бонни Пойнтер. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Пойнтер вместе с сестрой основали The Pointer Sisters в 1969. Это первая женская группа, получившая Grammy.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"С большой грустью я должна сообщить поклонникам The Pointer Sisters, что моя сестра Бонни скончалась этим утром, — сообщила сестра артистки Анита. — Наша семья опустошена".

Сестра усопшей и одна из участниц группы также попросила фанатов помолиться за ее родных. "Бонни была моей лучшей подругой. Мы болтали каждый день. За всю жизнь мы ни разу не ссорились. Я уже скучаю по ней. Однажды мы увидимся", — сказала Пойнтер.

Бонни и ее младшая сестра Джун Поинтер создали дуэт The Pointer Sisters в 1969 году, позже к ним присоединились Анита и Рут. В 1971 году группа подписала контракт с легендарным лейблом Atlantic Records. Их дебютный альбом принес им первую строчку чарта Billboard благодаря синглам "Yes We Can Can" и "Wang Dang Doodle".

Спустя три года The Pointer Sisters ждал настоящий триумф. Группа выпустила хит "Fairytale", написанный Бонни в соавторстве с Анитой, а позднее — перепетый Элвисом Пресли, со второго альбома "That's a Plenty".

В 1974 году The Pointer Sisters получили за нее музыкальную премию "Грэмми", став первой женской группой, удостоенной этой награды. Они также были первой афроамериканской группой, выступившими в концертном зале Grand Ole Opry в Нашвилле, штат Теннесси.

Спустя три года, в 1977 году, Бонни Пойнтер покинула группу и начала сольную карьеру. За это время она выпустила четыре альбома и вернулась на вершину хит-парадов с диско-версией песни "Heaven Must Have Sent You". В 1982 году группа выпустила сингл "I'm So Excited", который журнал Billboard поместил на 23-е место в списке лучших хитов в исполнении женщин. Песню можно услышать сразу в нескольких популярных фильмах, включая "Протокол", "Трансформеры: Месть падших" и комедию Педро Альмодовара, которая была названа в честь песни.

В 2006 году не стало одной из участниц The Pointer Sisters Джун Пойнтер, которая скончалась от рака. В этом году Бонни и Анита Пойнтер выпустили песню "Feels Like June" в качестве дани памяти их покойной сестре. Это была последняя записанная песня Бонни.