Говорят, ничто не вечно, но слава многих талантливых людей не исчезает даже после смерти. Музыканты, несомненно, являются одними из ярчайших представителей этого парадокса — кажется, их слава может длиться вечно. Среди посмертных альбомов есть много хороших и даже превосходных работ. Обозреватель "The Guardian" Майкл Крег составил подборку из 10 альбомов, которые вышли уже после смерти музыкантов.

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