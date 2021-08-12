Говорят, ничто не вечно, но слава многих талантливых людей не исчезает даже после смерти. Музыканты, несомненно, являются одними из ярчайших представителей этого парадокса — кажется, их слава может длиться вечно. Среди посмертных альбомов есть много хороших и даже превосходных работ. Обозреватель "The Guardian" Майкл Крег составил подборку из 10 альбомов, которые вышли уже после смерти музыкантов.
- 1. Nirvana — “MTV Unplugged in New York” (1994)
- 2. Prince — “Originals” (2019)
- 3. Дженис Джоплин — “Pearl” (1971)
- 4. Алия — “I Care 4 U” (2002)
- 5. Мак Миллер — “Circles” (2020)
- 6. Joy Division — “Closer” (1980)
- 7. Селена — “Dreaming of You” (1995)
- 8. Эллиотт Смит — “From a Basement on the Hill” (2004)
- 9. The Notorius BIG — “Life After Death” (1997)
- 10. Эми Уайнхаус — “Lioness: Hidden Treasures” (2011)