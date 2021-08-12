1 11
Nirvana — “MTV Unplugged in New York” (1994)
Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Говорят, ничто не вечно, но слава многих талантливых людей не исчезает даже после смерти. Музыканты, несомненно, являются одними из ярчайших представителей этого парадокса — кажется, их слава может длиться вечно. Среди посмертных альбомов есть много хороших и даже превосходных работ. Обозреватель "The Guardian" Майкл Крег составил подборку из 10 альбомов, которые вышли уже после смерти музыкантов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 11
Nirvana — “MTV Unplugged in New York” (1994)

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Nirvana Эми Уайнхаус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия