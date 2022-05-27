В Риге пройдет благотворительный концерт Бориса Гребенщикова
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Популярный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 10 июня выступит в Риге во Дворце культуры ВЭФ. Все доходы от концерта будут направлены на поддержку украинских беженцев в странах Балтии.

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Концерты Бориса Гребенщикова в Риге имеют давнюю традицию. Однако на этот раз он приедет в Латвию, чтобы выразить свою позицию против войны в Украине. После начала так называемой спецоперации Борис Гребенщиков сразу же стал участником различных концертов и фестивалей в поддержку Украины. "Концерт в Риге — его личная акция", — пишут организаторы мероприятия.

Композитор, музыкант, поэт и мыслитель Борис Гребенщиков — бессменный лидер группы "Аквариум", основанной еще в начале 1970-х годов. Он культовая личность русской рок-музыки, его творчество почитается не только в России, но и на Западе. С началом войны в Украине музыкант занял активную антивоенную позицию.

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