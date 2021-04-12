В Роттердаме началось строительство сцены "Евровидения"

Строительство сцены для "Евровидения-2021" официально стартовало в нидерландском Роттердаме, сообщается на сайте международного конкурса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Отныне днем и ночью будет проводиться работа по подготовке сцены, закулисной зоны, пресс-центра и всех других областей", – указано в сообщении.

Организаторы конкурса подчеркивают, что все работы будут вестись в строгом соответствии с правилами по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Foto: EPA/Scanpix/LETA