В Роттердаме началось строительство сцены "Евровидения"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Строительство сцены для "Евровидения-2021" официально стартовало в нидерландском Роттердаме, сообщается на сайте международного конкурса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Отныне днем и ночью будет проводиться работа по подготовке сцены, закулисной зоны, пресс-центра и всех других областей", – указано в сообщении.

Организаторы конкурса подчеркивают, что все работы будут вестись в строгом соответствии с правилами по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

В Роттердаме началось строительство сцены "Евровидения"
Foto: EPA/Scanpix/LETA
В Роттердаме началось строительство сцены "Евровидения"
Foto: EPA/Scanpix/LETA
В Роттердаме началось строительство сцены "Евровидения"
Foto: EPA/Scanpix/LETA
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Евровидение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?