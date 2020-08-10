AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Соединенные Штаты Америки в 2021 году проведут собственную версию конкурса песни "Евровидение" — American Song Contest. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBC).

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Согласно задумке, в американском аналоге конкурса на протяжении 5-10 отборочных туров будут состязаться исполнители, представляющие разные штаты. После этого пройдут полуфиналы и финал музыкального соревнования, транслирующиеся в прайм-тайме.

В работе над созданием шоу задействуют "несколько ведущих мировых умов в сфере развлечений, музыки и телевидения". В частности, креативный продюсер из Европы Андерс Ленхофф, телепредприниматель и продюсер Питер Сеттман, а также продюсер Бен Сильверман, продвинувший американский сериал "Офис" и ряд других успешных популярных сериалов и шоу.

В преддверии конкурса в США будет создано жюри из профессионалов в области музыки и поп-индустрии, которые вместе со зрителями выберут 50 талантливых артистов из каждого штата. Это могут быть как сольные исполнители, так и дуэты или группы до шести человек.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Евровидение
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