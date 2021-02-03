В США выходит музыкальный альбом еще не родившейся исполнительницы Луки

Американский музыкальный лейбл Sacred Bones намерен выпустить альбом, созданный еще не родившейся исполнительницей - сборник с названием Sounds of the Unborn ("Звуки нерожденного") выйдет в начале апреля 2021 года.

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"С радостью сообщаем об альбоме, который пока не имеет аналогов. Он был создан, когда исполнительница Лука Юпанка еще находилась в утробе матери. Его записали ее родители - Элизабет Харт и Иван Диас Мате. Сборник, который передает отражение души, которая еще не видела дневного света и еще не сделала ни одного вздоха, появится в продаже 2 апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Instagram-аккаунте лейбла Sacred Bones.

Родители Луки записали звуки в утробе с помощью биозвуковой технологии MIDI во время сеансов медитации, а затем преобразовывали эти вибрации с помощью синтезаторов. Они пытались оставить звуки максимально неотредактированными, чтобы "позволить посланию Луки существовать в изначальном виде".