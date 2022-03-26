В Таллине хотят запретить концерт "пропутиниста Киркорова"
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По словам председателя фракции Партии реформ в Таллинском горсобрании Кристена Михала, городские власти должны собраться и не допустить, чтобы Филипп Киркоров, поддерживающий путинский режим, выступал в принадлежащем городу ледовом холле Тондираба, пишет rus.postimees.ee

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"Филипп Киркоров поддерживает аннексию Крыма и путинский режим, начавший войну против Украины. Если город Таллин разрешает такому артисту организовывать концерт в своем учреждении и получать от этого доход, это противоречит поддержке эстонским народом Украины, - сказал Михал, отметив, что концерт Киркорова, который должен был состояться на ледовой арене Тондираба, уже дважды отменялся. - Во время коронакризиса нам пришлось аналогичным образом послать сигнал, чтобы дела пришли в движение. Теперь мы ждем от руководства города, что оно не станет тянуть время, а будет действовать, причем без выплаты компенсации организатору концерта Киркорова".

На заседании Таллиского горсобрания в четверг фракция Партии реформ подала мэру Михаилу Кылварту запрос, чтобы выяснить, почему город еще не принял решение отменить концерт Киркорова и не связана ли заминка с обсуждением по поводу предложения являющегося членом Центристской партии организатора концертов - выплатить за несостоявшийся концерт компенсацию исполнителю, поддерживающему путинский режим.

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