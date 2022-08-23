"Вау, дайте мне еще!" Натали Дессей об уходе из оперы к Мишелю Леграну и пении по-русски без акцента

Толпы поклонников ездили за ней из страны в страну, летали по небу, плыли кораблями, лишь бы увидеть ее на сцене, лишь бы услышать ее нежнейший, завораживающий, высокий-превысокий голос: такое колоратурное сопрано, как у Натали Дессей, — огромная редкость, а к уникальному голосу прилагался большой драматический талант, выигрышная внешность, шарм и даже умение танцевать (детское прозвище Дессей было — Плисецкая)…

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все это замечательным образом пригодилось и в тот момент, когда Дессей – окончательно и бесповоротно признанная одной из лучших французских примадонн всех времен – решила оставить оперу и с головой окунуться в новые миры. Начала она с песен Мишеля Леграна. И, конечно, первый же их совместный альбом стал во Франции платиновым…

30 августа Натали впервые выступит в Латвии. Во время концерта Enchanting Legrand (Очаровательный Легран) в "Дзинтари" ее будет сопровождать джазовый квартет Пьера Буссаге, собранный из давних соратников Леграна.

Что привело вас к пению? Вы уже в детстве мечтали стать той, кем стали — оперной дивой?

В детстве я мечтала совсем о другом. Я мечтала быть актрисой! Но музыка тоже жила в нашем доме, все, что от тебя требовалось, чтоб ее услышать – это протянуть руку к полке, на которой стояли пластинки Deutsche Grammophon… Именно так я открыла для себя великие оперы и прекраснейшие в мире голоса, голоса Марии Каллас и Монтсеррат Кабалье… Впрочем, там много было и другого волшебного, например, Адажио из моцартовского Концерта для фортепиано с оркестром № 23: ну, если это классическая музыка, то вау, дайте мне еще!..

На самом деле, родители дали мне нечто более важное, чем навык слушать классику. Они приучили меня вкладывать в дело душу и силы. Заставили поверить в то, что усердный труд обязательно приведет к успеху – вне зависимости от того, чем именно ты занимаешься.

Сейчас я занимаюсь словами. Возвращаюсь к удовольствию произносить их, а не петь. Мне нравится рассказывать истории детям — все равно о ком и чем, хоть о слоненке Бабаре (персонаж детских книг Жана де Брюноффа и мультсериала), хоть о "Лебедином озере". Я стараюсь их увлечь. Мне нравится рассказывать истории взрослым – о да, я наконец осуществила свои детские мечты, я сыграла в [старинном парижском] Théâtre Déjazet. Это стало страстью всей моей жизни – делиться с людьми красотой слов.

А что вам больше всего нравилось в опере? И что в ней было самым сложным?

Мне нравилось отсутствие рутины. Оперная карьера – это же сплошной вызов. Каждый новая партия – как новая жизнь, не похожая на прежнюю, и ты понятия не имеешь, на что в ней способна… По сути, я всякий раз открывала в себе то, о чем раньше не догадывалась. К тому же опера подарила мне столько счастливых моментов, столько замечательных знакомств и знакомств – с [прославленным режиссером] Лораном Пелли, [дирижерами] Эммануэль Аим и Эвелино Пидо…

Но, понимаете, у меня никогда не было того голоса, который я хотела бы иметь. О, если б можно было выбирать… Я бы всем тембрам на свете предпочла грандиозное драматическое сопрано, чтобы спеть Тоску, Саломею, Брунгильду… А с каким удовольствием я бы добралась до Пуччини, до его "Манон Леско" и "Мадам Баттерфляй"!..

Ваше сопрано – колоратурное, не драматическое – очаровало весь мир, но однажды вы отказались от оперного репертуара…



Благодаря Мишелю Леграну. Думаю, если бы не он, я никогда не решилась бы на этот шаг. Не отказалась бы от оперы в пользу песен, драматического театра и мюзикла.

Foto: (c) Simon Fowler

А как вы встретились? Как вообще возникла эта идея – Натали Дессей с песнями Мишеля Леграна?

Все вышло случайно. У меня был карт-бланш от Национального театра Тулузы, одним из руководителей которого был тогда Лоран Пелли. Я в шутку сказала, что единственное, что мне хотелось бы спеть, так это музыку Леграна. И очень удивилась, что Лорана это нисколько не испугало. Дальше все было просто, я попросила Мишеля о встрече, он показал мне 70 песен, я выбрала 20. Потом мы исполнили их раз шестьдесят в Европе и Канаде…

Что вы любите вспоминать об этих совместных турне?

Мишеля с его фантастической жаждой творчества. У него каждый день рождались новые идеи, новые проекты. Это было чародейство какое-то.

Он ведь писал и на французские тексты, и на английские. На каком языке вам больше нравится петь его музыку?

На языке оригинала, скажем так. На том, на котором написано было изначально.

И еще хотела про языки спросить. Я слышала, как вы исполняете одну из песен Леграна на русском. Это поразительно. У вас даже тени акцента нет. Как вы этого добились?

Потратила кучу времени. Часы и часы работы. Но, конечно, были люди, которые давали мне правильные советы, а я слушала и исправлялась.

Необходимость петь с микрофоном вас не смутила?

Нисколько. Но тут все другое, конечно. Когда ты исполняешь со сцены оперную арию, то поешь то, что в нотах, и точка. У тебя просто нет вариантов, ты ничего не придумаешь, не переизобретешь. И тебя каждый в зале услышать должен. А благодаря микрофону я могу публике на ушко спеть! Это же так интересно.

Знаете, у меня ведь голос обнаружился на занятиях по актерскому мастерству. Когда я потом поступила в консерваторию, педагоги говорили: хватит петь эстраду! По иронии судьбы, годы спустя мне пришлось заново учиться петь эстраду, открывать для себя эту особую технику вокала…

Оперный голос, он же посылает звук в зал напрямую, без микрофона, это настоящий экстрим. Песенный голос глубже, интимней… и он гораздо ближе к моему подлинному голосу.

У вас есть способ преодоления творческих проблем?

Быть хорошо подготовленной. Много репетировать, сутками напролет.

Вы поете дома? Ну вот просто так, для удовольствия?

Во время локдауна, сидя взаперти, мы много пели всей семьей — с дочкой Наимой, она джазовая певица, с сыном Томом – он на саксофоне играет — и с мужем, конечно, его зовут Лоран Наури, он оперный бас-баритон и одновременно джазовый исполнитель. Теперь вот все вместе и со сцены поем.

Если бы кто-нибудь спросил вас, почему ему надо сходить на программу Enchanting Legrand от Натали Дессей и джаз-квартета Пьера Буссаге, что бы вы ему ответили?

Потому что Легран гений. Такой же, как Равель, Дебюсси или Форе.