ВИДЕО: Артисты из Латвии, Литвы, России и Украины записали песню в поддержку украинского народа

Более сорока латвийских, литовских, русских и украинских музыкантов объединились в общей песне "Resistance" в поддержку Украины.

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Автор идеи и музыки - латвийская певица Катрина Гупало, семья которой по линии отца находится сейчас в Украине. Текст написан на украинском, английском и русском языках с целью привлечь как можно более широкое внимание общественности.

Песня начинается с украинской народной поэзии, ее продолжают стихи Ояра Эрика Калниньша и заканчивается композиция словами отца Катрины - выдающегося украинского археолога и историка Константина Гупало.

В записи песни приняли участие многие латвийские исполнители: Ингус Улманис, Карлис Казакс, Катрина Диманта, Мик Дукурс, группы Tautumeitas, Citi zēni, Sudden Lights и многие другие. В записи также приняли участие певица Камиле Гриушите и группа Deeper Upper (Литва), певец и композитор Дмитрий Ланской (Россия) и музыкант Эдгар Вилцанс (Украина).

Песня в ближайшие дни будет доступна слушателям на всех крупнейших аудио-платформах, в том числе Spotify.

Все связанные с записью песни и созданием видеоклипа люди участвовали в проекте безвозмездно.