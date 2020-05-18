16 мая организаторы "Евровидения" провели трансляцию большого концерта участников, заменивший в этом году конкурс из-за пандемии коронавируса.

В этом году мероприятие прошло без непосредственного участия исполнителей, представляющих свои страны. В трансляцию были включены 30-секундные фрагменты композиций и приветствия участников, многие из которых находятся в самоизоляции.

Особым сюрпризом для зрителей стало совместное исполнение песни Europe Shine A Light - хит "Евровидения" 1977 года.

Полная запись трансляции опубликована на официальном канале конкурса в YouTube.