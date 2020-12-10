ВИДЕО: Чтоб в 21-м протрезветь. Группа "Ногу свело" выпустила злую песню и клип про 2020-й год
Foto: Kadrs no video

Российская группа "Ногу свело" обнародовала песню "Пора прощаться, 2020", посвященную уходящему году, и видеоролик на композицию.

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В клипе в виде газетных публикаций показаны самые громкие и обсуждаемые события года - от пандемии и отравления Алексея Навального до президентских выборов в США и Белоруссии и терактов.

"Было сложно сохранять объективность и спокойствие, потому что практически каждое событие может быть основой сценария фильма-катастрофы" — написал лидер группы Максим Покровский в Instagram, анонсируя премьеру клипа.

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