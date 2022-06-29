ВИДЕО. И как мне с этим жить? Группа "Би-2" выпустила антивоенный клип

Российская группа "Би-2" выпустила мрачный трек и видеоклип на композицию "Колыбельная". В пресс-релизе музыкантов к премьере клипа сказано, что "Би-2 продолжают наблюдать за окружающей действительностью".

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7-минутное видео появилось на YouTube-канале коллектива. В нем показано, как солист группы Лёва Би-2 (Егор Бортник) с завязанными глазами тянет за собой тяжелую вереницу телевизоров, а Шура Би-2 (Александр Уман) бреет головы подросткам.

Также, по словам самых артистов, песня посвящена памяти их близкой подруги Алены Мешковой, которая скончалась в конце 2021 года. Она была директором благотворительного фонда Константина Хабенского.

Напомним, что российская рок-группа не дает комментариев по поводу событий в Украине. Интересный факт, что еще в декабре 2019 года во время выступления "Би-2" на музыкальной премии "Виктория" в Москве организаторы мероприятия вырезали из песни рок-музыкантов "Люди на эскалаторах" слово "протесты".