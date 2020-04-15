Латвийский музыкант и певец Интар Бусулис остается продуктивным и в самоизоляции.

На днях он представил новую песню Garlaicīgi ir ("Скучно"), которую записал вместе с сыном, и клип к композиции. Видео для ролика снимала семья музыканта, а обработал и смонтировал Марцис Шенерс (дистанционно).

Песня не совсем обычная для Интара, так как в ней он впервые не использовал никаких музыкальных инструментов - только возможности электроники (в этом ему также дистанционно помогал Каспар Ансонс), ведь встречаться с коллегами он не может.

Музыку написал сам Бусулис, автор текста - Кате Элпо.