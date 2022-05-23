Находящаяся во Франции российская певица Земфира записала первую в этом году новую композицию, она называется "Мясо" и посвящена войне в Украине. В ней есть, например, такие строчки: "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали. Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь".

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Песня записана при участии постоянного соавтора Земфиры Дмитрия Емельянова и ее племянников Артема и Артура Рамазановых-Остапенко, передает Радио Свобода.

Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео. В своем телеграм-канале Литвинова выложила ссылку на клип с подписью: "Нельзя убивать друг друга. Нельзя нападать. Нельзя обманывать".

Ранее Земфира уже высказывалась о войне в Украине. 24 февраля она опубликовала пост со словами: "Нет войне". В тот же день на концерте в Москве певица исполнила песню "Не стреляйте". Затем в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: "Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны". Позже его удалили.

17 марта Земфира опубликовала видео “Не стреляйте”, которое сопровождалось кадрами боевых действий в Украине и их последствиями. Через неделю певица посетила в Лондоне концерт Оксимирона под лозунгом "Русские против войны" (Russians Against War) и в поддержку украинских беженцев, опубликовав фото из-за кулис с рэпером и лидером "Аквариума" Борисом Гребенщиковым.