Лидер группы Prāta Vētra Ренар Кауперс, вокалист The Sound Poets, певица Айя Андреева, актер Артур Скрастиньш и другие артисты записали новую версию песни Gaismiņ, teci man pa priekšu, посвятив ее 4-летней Амелии из Брукны (Бауский край), борющейся с тяжелым заболеванием, а также всем, кто нуждается в поддержке.

Об Амелии, по словам Ренара, он узнал пару недель назад. "Она большой молодец и отважно держится, хотя и борется с тяжелым заболеванием, - рассказал Каупер. - В апреле у нее день рождения, и очень хочется ее поддержать и приободрить".

То, что сейчас многие вынуждены находиться дома, уверен Янис Айшппурс, не является препятствием, чтобы делать то, что нам важно, нравится и вдохновляет.

Песню Gaismiņ, teci man pa priekšu написали Ренар Кауперс и Янис Айшпурс на слова поэта Леона Бриедиса в 2018 году специально для проекта рождественских песен Tev tuvumā с участием латвийских музыкантов.