12 марта российская группа Little Big, которая в этом году представляет свою страну на "Евровидении", представила песню Uno для конкурса.

Премьера клипа прошла в прямом эфире в рамках телепрограммы "Вечерний Ургант" без участия музыкантов.

Видеоролик сделан в стиле диско-групп 70-80х годов прошлого века со свойственным группе Little Big юмором.

Как уже сообщалось, конкурс "Евровидение" должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, однако из-за пандемии коронавируса он может состояться без зрителей в зале - посредством трансляции выступлений участников в Интернете.

По прогнозам букмекеров, Россия может занять с этой песней пятое место. В лидеры вышла Болгария, которую представит певица Victoria с композицией Tears Getting Sober. Второе место - Литва, третье - Исландия, четвертое - Швейцария. Латвия в прогнозах букмекеров поднялась с последнего 41-го места на 37-е.