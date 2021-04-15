ВИДЕО: Мик Джаггер и Дэйв Грол записали песню с латвийским микрофоном

Супердуэт лидеров групп The Rolling Stones и Foo Fighters опубликовал клип на новую песню Eazy Sleazy, где можно увидеть микрофон производства латвийской компании JZ Microphones.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Продюсер Мэтт Клиффорд, который работал с The Rolling Stones над альбомам рассказал, что коллектив использовал несколько микрофонов латвийской компании. В клипе можно увидеть модель Vintage 67.

По словам представителя JZ Microphones Андриса Эвелиса, компания часто получает от продюсеров мировых звезд (Леди Гага, вокалист U2 Боно и другие) сообщения об использовании их продукции. "Но все это остается за кадром, так как у нас нет прав на публикацию фотографий или видео этих студийных записей", - поясняет он. Кроме того, добавляет Эвелис, большие музыкальные звезды связаны крупными контрактами с производителями техники, запрещающими им демонстрировать другие бренды.

Сейчас, уверен представитель JZ Microphones, в индустрии происходят перемены. "Многие удивляются, что продукт из маленького государства и от сравнительно небольшого производителя заслужил внимание звезд мирового масштаба. По-моему, мир устал от гигантов индустрии, от брендов, диктующих моду. Люди ищут что-то новое, отличное, возможно, лучшее, чтобы реализовать свой творческий потенциал. И в сфере профессиональной аудиотехники в Латвии есть несколько успешных историй - Game Changer Audio, Sonarworks, Erica Synths, Reflector Audio и мы – JZ Microphones. И если смотреть с точки зрения США, то в Европе в этой индустрии повестку определяют две страны - Германия и Латвия", - считает Эвелис.