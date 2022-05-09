Дарья Чеботарева
Foto: Дарья Чеботарева

Рижская кавер-певица Дарья Чеботарева выпустила свою первую авторскую песню "Попрошу у неба" и клип на композицию.

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Одна из рижских радиостанций уже запросила композицию Дарьи для включения в свою ротацию. Песня была записана на студии Wolk Recording Studios известным звукорежиссером - Александром Волком.

Дарья - финалистка вокальных конкурсов Bravo, X-faktors Latvia и победительница "ISMA ищет таланты" и Kids Awards.

В апреле прошлого года она прославилась, записав кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За неделю видео набрало более 100 тысяч просмотров на YouTube, а сейчас счетчик уже превысил 1,6 миллиона. Успешной стала и версия композиции Цоя "Попробуй спеть вместе со мной" в исполнении Дарьи.

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