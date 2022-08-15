Рижская певица Дарья Чеботарева выпустила авторскую песню "На новых струнах", посвященную Виктору Цою и приуроченную к дате трагической гибели музыканта на шоссе Слока-Талси.

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Автором песни выступил рижский поэт и музыкант Владимир Богданов, а сам клип был снят и реализован благодаря многочисленным пожертвованиям от подписчиков певицы на ее канале Youtube и при поддержке организации 35km.lv.

В клипе показана уникальная видео хроника с места гибели Виктора Цоя разных лет, а также представлены другие места, связанные с музыкантом в Латвии. Песня была записана и сведена звукорежиссером Александром Волком на Wolk Recording Studios.

Дарья Чеботарева - финалистка вокальных конкурсов Bravo, X-faktors Latvia и победительница "ISMA ищет таланты" и Kids Awards.

В апреле прошлого года она прославилась, записав кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За неделю видео набрало более 100 тысяч просмотров на YouTube, а сейчас счетчик уже превысил 1,6 миллиона. Успешной стала и версия композиции Цоя "Попробуй спеть вместе со мной" в исполнении Дарьи.