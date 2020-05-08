Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer.

В музыкальном видео артисты предстают мошенниками, которые грабят посетителей казино, отвлекая их гипнотическими танцами. В клипе снялись блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

Ролик меньше чем за сутки набрал почти 1,5 миллиона просмотров.

Коллектив Little Big должен был представить Россию на международном конкурсе "Евровидение-2020", однако песенное состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.