Певец Букс и группа Cilindri, композитор Эдгарс Силацерпс и автор текстов Гунтарс Рачс выпустили рок-песню "Один за всех, все за одного" (Viens par visiem, visi par vienu), посвященную латвийским хоккеистам, болельщикам и всему хоккейному сообществу перед чемпионатом мира в Риге, пишет skaties.lv.

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Главная цель новой песни - сплотить латвийскую хоккейную команду и болельщиков, чтобы все стали одним целым. "Один за всех, все за одного", как сказано в названии песни. На создание песни Эдгара Силацерпса вдохновил факт проведения чемпионата мира в Риге. "На мой взгляд, Букс - лучший хоккеист в латвийской рок-музыке!" - убежден композитор.

"Хоккей - моя отдушина, - продолжил Букс. - Мне нравится и смотреть хоккей, и играть в него. Я прекрасно знаю, как важна сплоченная команда и что на самом деле означают слова "один за всех, все за одного".

"Этой песней я хочу вдохновить латвийскую сборную на новые победы и пожелать всем хоккеистам сил и выносливости, которые будут необходимы уже в мае и, надеюсь, в июне", - объяснил Букс.

Эти чувства нашли отражение в текстах Гунтарса Рачса. "Текст, спетый Буксом, на самом деле был написан еще в 2013 году, но тогда он не материализовался в песне, - рассказал Рачс. - Он продолжал ждать подходящего момента и дождался - он пришел к людям, у которых была мотивация и желание воплотить выраженную словами идею в настоящей рок-песне. Я считаю, что музыканты справились с этой задачей очень уверенно".

Рачс убежден, что если написанный текст мотивирует хоккеистов осознать ключевые слова книги выдающегося французского писателя Александра Димы "Три мушкетера", то сборная Латвии обязательно победит. "Это возможно только в самоотверженной борьбе", - подчеркивает он.

Песня передана Латвийской федерации хоккея. Не исключено, что она будет звучать на матчах сборной Латвии в Arēna Rīga во время чемпионата мира по хоккею.