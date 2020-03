View this post on Instagram

6 марта 2020 года на сцене Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии случился несчастный случай. По стечению обстоятельств я не увидела край сцены и упала в оркестровую яму, на заготовленных на следующий номер там артистов оркестра. К моему счастью, яма была уже поднята с 6 метрового уровня на 3 метра, поэтому я осталась жива, отделалась ушибами и переломом ступни. Вчера ночью меня прооперировали. Злопыхатели обсуждают только факт того, что я продолжила петь, несмотря на полученные травмы, обвиняют в том, что звучала фонограмма! Мне жаль, что вокруг так много зла и зависти, что в стране вырождаются качества самоотверженности, героизма, если хотите... На видео, к большому сожалению, я звучу не так чисто, как хотела бы звучать! Живой звук. Что уж. Слушайте. #анастасиявишневская #8марта #живойзвук #красноярск #несчастныйслучай

