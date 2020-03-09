Российская певица Анастасия Вишневская упала со сцены в оркестровую яму с высоты трех метров на приеме губернатора в честь Международного женского дня в Красноярске.

Девушка получила перелом стопы, но не подала виду и исполнила песню до конца. Многие зрители подумали, что это задумка организаторов, а потом, узнав о случившемся, обвинили певицу в использовании фонограммы.

Сама Вишневская объяснила телеканалу "360", что не увидела края сцены. Впереди не было указующих мониторов, а глаза слепили софиты. "Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта и поняла, что музыкальный проигрыш прошел и надо вступать, петь. Я просто поднесла микрофон и начала лежа на животе петь", - рассказала она.

Изначально оркестровая яма была опущена на шесть метров. Музыкантов должны были поднять после выступления Вишневской. Однако, по словам певицы, режиссер концерта решила поднять яму повыше, пока громко играет музыка, чтобы во время приветственной речи губернатора не раздавался скрип механизма.

Вишневская рассказала, что поднялась, поняв, что яма едет наверх, смогла подойти к дирижерскому пульту "и, насколько это было возможно, пела до конца". Затем она смогла самостоятельно дойти до кулис, за которыми ее ждали врачи. Певица утверждает, что пела вживую, так как эта песня новая в ее репертуаре, и она "просто не успела бы записать" фонограмму.

"Я с 5 лет на сцене, и выступала и с температурой 39, и у меня полностью выключалось электричество в зрительном зале, и я продолжала работать. Настоящих артистов так воспитывают. Я понимала, что не имею права рухнуть и не встать", - объяснила Вишневская телеканалу "ТВК Красноярск".

По словам ведущего концерта Романа Богданова, то, что Анастасия пела вживую, "подтвердит и режиссер, и звукорежиссеры концерта, на таких событиях в принципе не принято выступать под фонограмму". Певицу прооперировали, ей придется ходить на костылях как минимум месяц.