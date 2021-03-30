Группа Prāta vētra, исполнитель Донс (Артур Шингирей) и музыкант Интар Бусулис записали совместную песню "Прощение", которую сами назвали вдохновляющим гимном любви.

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Автором идеи стал Донс. "Спасибо Артуру за инициативу, - говорит Интар Бусулис. - Радостно и почетно спеть в таком составе. Сильной получилась и песня, и сам факт, что мы все встретились в этой работе".

По словам Ренара Кауперса из Prāta vētra, песню, авторство которой принадлежит всем участникам, они записывали еще год назад, но перенесли ее выход.

Автор видео - белорусский художник Василий Лихторович.