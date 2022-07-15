ВИДЕО. Prāta vētra перед турне по Латвии выпустила новый видеоклип

Незадолго до начала своего турне по Латвии группа Prāta vētra выпустила новый видеоклип на заглавную песню своего альбома "Gads bez kalendāra" (Год без календаря), который был снят совместно с Аснате Ранцане, участницей группы современной народной музыки Tautumeitas.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Аснате Ранцане говорит о песне "Год без календаря", что она была написана в то время, когда все происходило только удаленно: "Казалось, со всех сторон нас обволакивает тьма. Моменты, когда Tautumeitas и Prāta vētra записывали совместные песни альбома в студии, был похож на оазис, где мы могли отдохнуть и где расцвела новая дружба и новый дуэт".

Она подчеркивает — "Год без календаря" — это песня не только о времени пандемии. "Слова песни ясно дают понять нам, что мы можем коснуться и поддержать друг друга даже телефонным звонком. Иногда хороший разговор с другом раскладывает ценности по полочкам, и мир снова становится более осмысленным", — говорит певица.

Уже сообщалось, что в субботу, 23 июля, в Елгаве Prāta vētra начнет концертный тур с одноименным названием — Gads bez kalendāra. Концерты пройдут в пяти городах Латвии — 23 июля в Елгаве, на лугу Лиелупе напротив замка Елгава, 30 июля на Дивалиньских лугах в Валмиере, 6 августа на стадионе "Локомотив" в Даугавпилсе, 13 августа в Саду Ренька Вентспилса, а завершится турне 20 августа на Большой эстраде Межапарка в Риге.

Команда Prāta Vētra предлагает не распечатывать билеты на концерт, приобретенные в интернете, а сохранить их в телефоне и показать при входе на экране. Билеты на концерты по цене от 25 до 60 евро доступны по всей Латвии в местах продажи билетов eKase.lv, информационном центре TC Spice и в городских кассах Елгавы, Валмиеры и Даугавпилса.

Новостной портал Defli будет поддерживать концертный тур Gads bez kalendāra. За процессом подготовки группы к концертному турне и закулисьем можно наблюдать в социальных сетях Facebook и Instagram.