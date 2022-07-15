ВИДЕО. Prāta vētra перед турне по Латвии выпустила новый видеоклип
Foto: Publicitātes foto

Незадолго до начала своего турне по Латвии группа Prāta vētra выпустила новый видеоклип на заглавную песню своего альбома "Gads bez kalendāra" (Год без календаря), который был снят совместно с Аснате Ранцане, участницей группы современной народной музыки Tautumeitas.

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Аснате Ранцане говорит о песне "Год без календаря", что она была написана в то время, когда все происходило только удаленно: "Казалось, со всех сторон нас обволакивает тьма. Моменты, когда Tautumeitas и Prāta vētra записывали совместные песни альбома в студии, был похож на оазис, где мы могли отдохнуть и где расцвела новая дружба и новый дуэт".

Она подчеркивает — "Год без календаря" — это песня не только о времени пандемии. "Слова песни ясно дают понять нам, что мы можем коснуться и поддержать друг друга даже телефонным звонком. Иногда хороший разговор с другом раскладывает ценности по полочкам, и мир снова становится более осмысленным", — говорит певица.

Уже сообщалось, что в субботу, 23 июля, в Елгаве Prāta vētra начнет концертный тур с одноименным названием — Gads bez kalendāra. Концерты пройдут в пяти городах Латвии — 23 июля в Елгаве, на лугу Лиелупе напротив замка Елгава, 30 июля на Дивалиньских лугах в Валмиере, 6 августа на стадионе "Локомотив" в Даугавпилсе, 13 августа в Саду Ренька Вентспилса, а завершится турне 20 августа на Большой эстраде Межапарка в Риге.

Команда Prāta Vētra предлагает не распечатывать билеты на концерт, приобретенные в интернете, а сохранить их в телефоне и показать при входе на экране. Билеты на концерты по цене от 25 до 60 евро доступны по всей Латвии в местах продажи билетов eKase.lv, информационном центре TC Spice и в городских кассах Елгавы, Валмиеры и Даугавпилса.

Новостной портал Defli будет поддерживать концертный тур Gads bez kalendāra. За процессом подготовки группы к концертному турне и закулисьем можно наблюдать в социальных сетях Facebook и Instagram.

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